MisterDams

C’est un job comme un autre. Avec de l’entraînement avant et le bon suivi après pour la rééducation, ça se fait et ça se fait même de plus en plus.

A priori celui qui y est resté le plus longtemps « en une fois » c’est le russe Valeri Polyakov qui est resté 437,7 jours consécutifs, ce qui ne l’a pas empêché de vivre jusqu’à 80 ans. Et au cumul, c’est Oleg Kononeko avec 878 jours (and counting) du haut de ses 60 ans, là par contre je pense qu’il va commencer à le sentir passer le retour