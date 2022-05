Boeing et la NASA sont prêts pour tester à nouveau la capsule spatiale Starliner

Ce troisième essai doit donc bien se passer. Un impératif pour la NASA d'une part, qui souhaite absolument garantir l'accès de ses astronautes vers l'orbite basse (et donc avoir deux fournisseurs indépendants). Mais pour Boeing aussi, car l'agence américaine paie un prix fixe : tout dépassement est à la charge de l'industriel. Et le géant de Seattle, en plus d'un problème d'image évident, a déjà dépensé plus de 595 millions de dollars sur le dossier Starliner depuis 2019.