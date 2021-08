Boeing : la capsule Starliner va être détachée du lanceur pour travaux

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la NASA et encore moins pour Boeing. Alors que le décollage de la capsule Starliner était initialement prévu le 30 juillet dernier à 20 h 53 depuis Cape Canaveral (Floride), l'opération a finalement été repoussée, le 7 août, à une date qui demeure pour l'heure indéterminée. Si on pouvait d'abord s'attendre à un problème mineur qui n'aurait nécessité qu'une réorganisation logistique, l'avarie semblerait en fait bien plus importante.