Après 18 mois de retard, le lanceur indien GSLV rate le lancement du satellite EOS-03

Les premières phases du vol laissaient pourtant croire que l'envoi en orbite de transfert géostationnaire allait bien se passer. Avec son étage central à poudre et ses quatre boosters à ergols liquides, GSLV Mk2 est un lanceur atypique, mais du décollage jusqu'à T+ 2 minutes et 29 secondes et l'éjection du bas de la fusée, tout s'est bien passé. De la même façon, l'éjection de la nouvelle coiffe de 4 mètres de diamètre s'est déroulée comme prévu lorsque la fusée a dépassé les 100 km d'altitude, et le deuxième étage équipé d'un moteur Vikas (un dérivé de feu le moteur Viking français, construit sous licence) a terminé son action comme prévu après 4 minutes et 55 secondes de vol.