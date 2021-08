Le lancement de Starliner, initialement prévu le 30 juillet, est suspendu pour une durée indéterminée

Nous l’évoquions à la fin du mois dernier : la capsule Starliner devait effectuer son deuxième vol d’essai, sans équipage à bord, à la date du 30 juillet 2021. Alors que la capsule culminait au sommet d’une fusée Atlas V, sur son pas de tir, le lancement a été annulé lorsque les ingénieurs de Boeing ont identifié un problème sur le positionnement de certaines valves de la capsule. Au départ, il était espéré que le problème concerne uniquement les capteurs, et non les valves elles-mêmes, ce qui aurait entrainé un simple report de 24 heures. Malheureusement, il n’en était rien, et le problème hardware va demander bien plus de travail que prévu.