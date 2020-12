Capsule Starliner : après un échec en 2019, un nouveau test de vol orbital est programmé en mars 2021

Elle a donc confié à un acteur historique de l’aérospatial, Boeing, le soin de développer une capsule légèrement plus lourde et plus volumineuse que Crew Dragon. Malgré une conception plus conventionnelle, inspirée des programmes Apollo et Orion, le CTS-100 Starliner a bénéficié d’un financement presque deux fois plus important que Crew Dragon.