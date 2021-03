Amazonia-1 : une fusée indienne met en orbite un satellite brésilien de lutte contre la déforestation

La mission Amazonia-1 était ainsi la première mission purement commerciale de la nouvelle entité NewSpace India Limited (NSIL), une entreprise publique issue de l’ISRO et destinée à concurrencer frontalement les acteurs américains et chinois du New Space. Outre Amazonia-1, le lancement de ce week-end comportait ainsi 18 petits satellites, en grande partie des CubeSats gérés par NSIL pour le compte de clients américains et indiens.