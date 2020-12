Pour limiter les débris spatiaux, le Japon veut créer un satellite en bois

Si nous en croyons les données communiquées par le World Economic Forum (WEF), environ 6 000 satellites tournent au-dessus de nos têtes en ce moment. Ces derniers sont utilisés dans plusieurs domaines comme la télévision, la communication ou encore la météorologie. Plus étonnant encore, environ 60% des satellites en question ne fonctionneraient plus à l'heure actuelle et sont alors comptabilisés dans la catégorie des débris spatiaux.