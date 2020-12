Rétrospective : le grand bilan spatial de 2020

D'autres missions ont été envoyées en orbite pour observer la Terre. C'est le cas notamment de Sentinel-6 « Michael Freilich » en novembre, spécialisé dans la mesure du niveau de la mer, qui prendra la relève des missions franco-américaines Jason pour continuer de suivre l'évolution de nos océans. De nombreuses entreprises privées ont aussi étendu leurs services, et il est presque impossible de toutes les lister. Il y a notamment Planet Labs et ses satellites SkySat, Spaceflight Industries et ses Blacksky, Satellogic et ses NuSat (15 unités cette année)… Et ce n'est que dans le domaine visible ! On a vu fleurir cette année les nouveautés dans le domaine de l'observation Radar avec IceEye, Synspective et Capella Space : les startups se portent bien et innovent en série ! En France notamment, il y a lieu de se réjouir : les bretons d'Unseenlabs poursuivent le déploiement de leurs satellites d'écoute électronique, et les deux PME phares de la propulsion ionique ThrustMe et Exotrail ont marqué l'année avec l'envol de leur technologies en orbite.