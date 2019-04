Le sismomètre français d'InSight enregistre des tremblements de terre sur Mars

SEIS

Un tremblement provenant des entrailles de Mars ?

La sonde Viking 2 sur le site martien d'Utopia Planitia

Son origine reste inconnue à ce jour

Le sismomètre SEIS sous son bouclier de protection éolien et thermique

Nous vous en parlions déjà il y a tout juste un mois, SEIS () avait alors enregistré des microséismes qui ont pour le moment été annoncés comme résultant des répercussions des vents martiens à la surface de la planète rouge. Ces mêmes vents avaient d'ailleurs déjà été détectés par SEIS en décembre alors même qu'InSight ne l'avait pas encore déposé au sol.Cette fois-ci le tremblement de terre (ou de Mars, pour ceux qui préfèrent) enregistré par SEIS le 6 avril est le premier à sembler provenir des entrailles de la planète rouge ! Les ondes détectées sont toutefois assez faibles, puisqu'elles correspondraient à un séisme de magnitude 2 ou 2,5 sur Terre, et seraient par conséquent pratiquement imperceptibles depuis sa surface.Les scientifiques responsables du projet étaient très impatients d'enfin capturer ce moment où Mars tremblerait. Il leur aura fallu attendre 128 jours après l'arrivée de la sonde sur la planète pour enfin entendre quelque chose de substantiel. Bruce Banerdt, chercheur au JPL et responsable de la mission, explique qu'il s'agit ici d'un événement d'envergure : «» et d'ajouter : «».De trop faible magnitude, les causes de ce tremblement n'ont à ce jour pas encore été déterminées avec exactitude et n'ont donc pas donné d'indice aux chercheurs de la NASA sur la géodésie, la structure interne de la planète rouge. En réalité, il est également encore possible qu'une simple chute de météorite ait pu provoquer ce tremblement. Les investigations en cours devraient nous en apprendre plus au fil des semaines, d'autant que d'autres événements pourraient bien survenir prochainement.Malgré tout, la durée étrangement longue du tremblement (près de 10 minutes) laisse penser aux chercheurs que les fameux «» ressemblent davantage à l'activité sismique enregistrée sur la Lune par les missions Apollo, plutôt qu'aux incessants grondements de la Terre provenant en majeure partie de la tectonique des plaques.En attendant, le JPL propose, via sa chaine YouTube, un enregistrement où l'on peut entendre dans un premier temps des extraits de bruits du vent martien, puis du tremblement détecté ce 6 avril, et enfin, des bruits résultants du déplacement d'InSight.