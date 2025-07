Petit retour en arrière. Nous sommes le 26 septembre 2022, la sonde Dart file droit sur Dimorphos, un petit satellite de Didymos. La NASA veut mesurer notre capacité à modifier la trajectoire d’un astéroïde si la Terre se trouvait un jour menacée. L’équipe suivait chaque minute depuis la salle de contrôle.

En quelques heures, les premières images et mesures arrivent et dépassent de loin le simple ajustement d’orbite attendu par les ingénieurs. Non content de dévier légèrement, l'astéroïde change de silhouette, la période de révolution change nettement et un pan entier de sa surface s’éparpille dans l’espace.