Durant 2 à 3 mois ensuite, Hera, Juventus et Milani vont progressivement effectuer des manœuvres de plus en plus proches de la surface de Dimorphos en particulier. Cela comprendra le point d'impact de la mission DART, qui sera sans doute le point d'étude central, mais cela s'appliquera aussi aux autres découvertes particulières effectuées jusque-là : roches remarquables, anciens points d'impacts et cratères, matériaux particuliers, etc.

Enfin, dans la dernière phase d'observation, les équipes pourront prendre un maximum de risques et s'approcher au plus près de leur sujet d'étude, s'approchant à moins d'un kilomètre de la surface de l'astéroïde, voire plus près encore. Il serait étonnant que Hera ne soit pas prolongée au-delà de ses 6 mois d'évolution près du duo Didymos/Dimorphos, et tout aussi étonnant que les équipes techniques et scientifiques ne tentent pas quelques acrobaties une fois les objectifs remplis. Il est notamment question de poser doucement Hera sur la surface. Toutefois, cette phase est encore loin, et il y a beaucoup à faire. Une étape après l'autre, d'abord le décollage !