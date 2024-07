L'ESA va préparer sa mission Ramses, qui accompagnera l'astéroïde Apophis lorsqu'il frôlera la Terre en 2029

En effet, il est généralement nécessaire de prendre beaucoup de vitesse avec une sonde et de voyager durant plusieurs années pour rejoindre les astéroïdes qui ont déjà été survolés et étudiés par différentes agences terrestres (il y en a tout de même une petite vingtaine à présent). Apophis, pour sa part, offre une opportunité supplémentaire pour une étude de près avec une sonde. Comme il passe juste à côté de la Terre, il n'y a plus qu'à prendre de la vitesse avant le rendez-vous et à bien calculer les paramètres orbitaux !

C'est ce que fait déjà la NASA avec sa sonde OSIRIS-REx et son extension de mission OSIRIS-Apex, qui suivra Apophis et fera le rendez-vous quelques mois après le survol. C'est désormais le cas pour l'ESA aussi, qui va « griller la priorité » aux Américains et envoyer une petite mission appelée Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety).