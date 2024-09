BepiColombo est la seule mission de sa génération vers Mercure. La petite planète est extrêmement difficile à atteindre, car il faut freiner et abaisser son orbite autour du Soleil dans un environnement radiatif complexe, avant de pouvoir même tourner autour de son objectif. Une seule mission qui y était consacrée y est arrivée pour l'instant, la sonde MESSENGER de la NASA, qui s'est terminée en 2015.

Trois ans plus tard en 2018, les efforts de l'Europe et du Japon ont permis de lancer la mission BepiColombo, un assemblage de trois véhicules à destination de Mercure : un module de propulsion (MTM), la sonde japonaise destinée à l'orbite lointaine Mio et la sonde de l'ESA destinée à cartographier Mercure en orbite basse, MPO. Mais envoyer cet ensemble de plus de 4 tonnes au décollage avait un coût. Pour atteindre la planète la plus proche du Soleil, le trajet devait durer 7 ans et comporter 9 assistances gravitationnelles de la Terre, Vénus et Mercure. Un voyage à haut risque !