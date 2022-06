Découvrez les clichés du deuxième survol de Mercure de la mission BepiColombo

L'objectif se rapproche pour BepiColombo… Mais il reste encore trois ans et demi de voyage et de freinage avant de pouvoir s'insérer en orbite de Mercure ! En décembre 2025, la mission quittera sa configuration de voyage, éjectant l'orbiteur japonais Mio et la sonde européenne MPO (Mercury Planetary Orbiter), qui resteront un peu plus d'un an terrestre autour de la planète la plus proche du Soleil.