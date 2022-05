BepiColombo s'approche à nouveau de Mercure, entretien avec Elsa Montagnon

Les trois véhicules vont très bien, et la mission est sur les rails ! Comme vous le savez, la sonde est en configuration de voyage, avec le MTM, et ses deux futurs orbiteurs de Mercure, le MPO et le MMO. Depuis la fin 2021, la phase « froide » de la mission est terminée, nous évoluons maintenant dans un environnement chaud sur l'orbite actuelle, et c'est une très bonne préparation pour nos futures orbites autour de Mercure. BepiColombo a déjà passé deux fois un périhélie à seulement 0.32 Unités astronomiques, soit un tiers de la distance Terre -Soleil, et les véhicules ont répondu comme on s'y attendait. Cette phase du transit est un peu hybride, on teste les cycles thermiques et on prépare le prochain survol… Depuis le décollage le 20 octobre 2018, nous avons déjà parcouru plus de la moitié du trajet total !