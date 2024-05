Allo Darmstadt, on a un problème ! La sonde BepiColombo a une baisse de régime sur sa route pour Mercure

Il s'agit d'un problème important, parce que les manœuvres avec les moteurs électriques ioniques et les survols gravitationnels sont un ballet qui doit être exécuté de façon millimétrée : un rendez-vous raté et Mercure ne sera plus à la « bonne place » à l'orbite suivante, ce qui va impliquer d'autres besoins avec les moteurs, etc. BepiColombo a déjà survolé Mercure trois fois, il en reste deux en septembre et décembre 2024, puis un dernier survol en janvier 2025. Un délicat billard orbital que BepiColombo ne doit pas échouer, sous peine de devoir à minima repousser sa mise en orbite après décembre 2025 ou pire, de remettre en cause toute la mission six ans après son départ de Guyane.