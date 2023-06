Plus que 18 mois de trajet : Bepicolombo réussit une fois de plus à se freiner en survolant Mercure

Pour l'instant, BepiColombo est toujours en configuration de voyage, en « stack » (empilée, en français) avec le module de propulsion à l'arrière, la sonde européenne MPO au centre et la sonde japonaise Mio à l'avant, elle-même protégée par un pare-soleil largable. C'est ce qui explique que les images de ce survol sont encore dues aux appareils photo « de contrôle » et non aux capteurs haute définition du programme scientifique, qui sont encore bien à l'abri.

Une grande partie des instruments de BepiColombo ne serviront que lorsque la mission sera en orbite de Mercure, même si les survols tels que ceux du 19 juin servent déjà à étalonner les quelques capteurs disponibles. Les instruments de Mio ont même déjà fourni quelques données à haut potentiel scientifique sur l'environnement magnétique de Mercure.