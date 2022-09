Après les impressionnantes images qu'elle a partagées, quelle suite pour la mission DART de la NASA ?

Il aura fallu attendre environ une heure avant l'impact pour qu'un point minuscule apparaisse sur les images, quasiment accolé à l'astéroïde Didymos. Sa petite lune Dimorphos, que l'on a pu voir grandir grâce à la caméra DRACO de l'impacteur DART au fur et à mesure que ce dernier lui plongeait dessus, s'est révélée peu à peu. Puis, dans les dernières secondes, on a pu voir la surface de l'astéroïde dans toute sa complexité : de gros blocs et de plus petits agglomérés en un « patatoïde ». Du moins, avant que DART ne fasse voler sa surface en éclats.

La mission de l'impacteur est terminée, et c'est un réel succès, car la NASA a ainsi prouvé qu'elle était capable de viser, puis d'envoyer un véhicule autonome percuter un tout petit corps de 160 m de diamètre seulement, à 11 millions de kilomètres de la Terre. Il reste cependant toute la deuxième phase du travail, à savoir observer les effets de cet impact et mieux comprendre ces duos d'astéroïdes qui sont relativement fréquents et pour l'instant mal documentés.