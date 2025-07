« Les changements programmatiques majeurs à la NASA doivent être mis en œuvre de manière stratégique afin que les risques soient gérés avec soin. Au lieu de cela, les six derniers mois ont été marqués par des changements rapides et inutiles qui ont sapé notre mission et ont eu des conséquences catastrophiques sur le personnel de la NASA », dénoncent les signataires de la missive adressée à Sean Duffy. Parmi eux, on retrouve au moins 55 employés actuels de la NASA. Les autres sont d’anciens salariés, scientifiques ou sous-traitants.