La NASA assemble déjà son prochain grand télescope spatial, le Nancy Grace Roman

Le calendrier de lancement du Nancy Grace Roman donne l'impression qu'il y a beaucoup de marge avant son décollage avec Falcon Heavy, prévu entre octobre 2026 et mai 2027 (la date « au plus tard »). Ses deux instruments scientifiques, le capteur à large champ et haute résolution WFI, et le coronagraphe à haute performance CGI (qui sera spécialisé dans la détection et l'étude des exoplanètes), sont déjà aux derniers stades d'assemblage et de tests. L'antenne à large gain du télescope, qui devra transmettre les images et mesures à 500Mb/s depuis le point de Lagrange Terre-Soleil L2 à 1,5 million de kilomètres de notre planète, a elle aussi passé ses tests avec succès. Avec 1,7 mètre de diamètre, elle pèse moins de 11 kg !

L'assemblage des éléments et des ensembles va se poursuivre cette année. Une fois complétés, les trois blocs majeurs (optique, instruments et partie satellite) seront testés d'abord de façon isolée durant des mois avant d'être réunis pour une autre campagne complète. Mécaniquement, le NGR est beaucoup plus simple que son cousin, le James Webb, mais pas question de faire l'impasse sur des essais rigoureux.