La maman de Hubble, Nancy Grace Roman, est décédée

La maman du télescope Hubble est décédée

Née le 16 mai 1925, Nancy Grace Roman est connue comme la "". En effet, cette astronome américaine fut l'une des premières cadres à la NASA après son entrée en 1959. Elle est la première à diriger le département d'astronomie de l', et a notamment officié sur le projet Hubble.La scientifique est décédée le 25 décembre 2018, et a notamment été confrontée aux problèmes liés à la place des femmes en sciences. C'est pour cela que Nancy Grace Roman a toujours défendu, de manière très active, la place des femmes dans le domaine scientifique.Rappelons qu'elle a également été impliquée dans le lancement de trois, ainsi que de trois, sans oublier quatre satellites géodésiques et des expériences sur Spacelab, Skylab ou encore Apollo.