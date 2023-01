Entre deux photos extraordinaires, le James Webb aide à découvrir une nouvelle exoplanète

Les chercheurs réunis actuellement à Seattle au Congrès de la Société Astronomique Américaine (AAS) sont à la fête : après plus d'une décennie de débats sur ce qu'il serait possible ou non de voir avec le télescope James Webb, voici six mois qu'il livre ses téraoctets de données. Et il ne déçoit personne. L'occasion d'ailleurs de se plonger dans son dernier cliché, la région NGC 346, dans le Petit Nuage de Magellan, en HD !