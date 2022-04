Télescope Plato : 26 yeux tournés vers les exoplanètes (échange avec Alexandre Santerne)

L'objectif principal de Plato sera d'observer longtemps une même zone du ciel pour chercher des planètes rocheuses avec une période orbitale d'environ un an. Une tâche très difficile… « Aujourd'hui, nous n'avons découvert aucun système qui est vraiment analogue au Système solaire, et on est loin de connaître des « sosies de la Terre », explique A. Santerne. « On connait énormément d'exoplanètes qui ont des périodes orbitales courtes, ce qui est dû à nos méthodes d'observation, et certaines sont dans la zone habitable, c'est vrai. Mais on est loin d'avoir une exoplanète rocheuse d'une période d'un an autour d'une étoile plus ou moins similaire… Nous estimons qu'on devrait en détecter une cinquantaine avec Plato ! On se donne le plus de chances possibles, et peut-être qu'on aura des détections de planètes un peu plus petites (pas trop petites ni trop lointaines, détecter un sosie de Mars est probablement à la limite de nos capacités), mais pour nous c'est évident, cette recherche sera fructueuse ».