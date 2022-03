Patience, le télescope James Webb entre dans ses dernières phases de réglage optique

Toutes les 18 images de l'étoile HD 84406 ont été superposées précisément, mais il reste les réglages les plus précis à effectuer, en particulier de chaque miroir par rapport aux autres. En effet, il faut que le trajet des photons collectés par les 18 miroirs fasse exactement la même longueur, sans quoi on y voit apparaître des franges d'interférences (ces zébrures) plus ou moins prononcées : cela se joue à la longueur d'onde de la lumière observée et c'est la raison pour laquelle les micromoteurs des miroirs ont une précision quasi-nanométrique.