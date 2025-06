Pour notre plus grand bonheur, ce projet est aussi bien destiné aux astrophysiciens qu'au grand public. Pas besoin de téléchargement préalable ou autre manipulation compliquée, la carte se charge très rapidement depuis un navigateur, même avec une connexion internet basique.

Son interface est très intuitive et vous permet de naviguer entre les différentes images captées par les filtres de Webb en haut à droite : NIRCam RGB, NIRCam F115W, NIRCam F150W, NIRCam F277W et NIRCam F444W. Il est possible de régler l'image comme on le souhaite (contraste, luminosité, etc.), de zoomer à la molette ou grâce au bouton en haut à gauche. Point de vue ergonomie, il n'y a pas grand-chose à redire.

Pour le moment, il n'est pas encore possible de rechercher directement une galaxie ou une étoile par son nom, mais c'est un détail par rapport à ce qu'il est possible de faire. En quelques clics, nous voilà transportés d'un amas d'étoiles relativement proche de nous à une galaxie lointaine, formée à l'aube des temps. Curieux, amateurs ou passionnés y trouveront forcément leur compte.

Cette carte rejoindra donc le panthéon des outils d'observation spatiale orientés pour le grand public, comme le Sloan Digital Sky Survey (SDSS), la GAIA Star Map ou le Hubble Legacy Archive. Autant de plateformes visant à démocratiser l'accès à la connaissance, sans pour autant disposer d'un diplôme en astrophysique !