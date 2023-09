James Webb dévoile cette nouvelle image éblouissante de la Galaxie du Tourbillon

Si le télescope envoie régulièrement de si beaux clichés et participe à des découvertes extraordinaires grâce à sa technologie de pointe, c'est qu'il est au centre d'un projet bien particulier. Baptisé « Feedback In Emerging extrAgalactic Star clusTers » (FEAST), celui-ci a pour vocation d'observer et de comprendre le lien entre la rétroaction stellaire (l'influence des nouvelles étoiles sur leur environnement, notamment sur les poussières et les nuages de gaz) et la formation de nouvelles étoiles. Comme son nom l'indique, FEAST se concentre sur les galaxies situées au-delà de la nôtre, la Voie lactée.