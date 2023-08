James Webb nous dévoile la majestueuse nébuleuse de la Lyre à travers ce cliché inédit

Cette fois, la découverte n'est pas aussi fondamentale sur le plan scientifique, mais elle ne manque pas de nous émerveiller. Les astronomes responsables du projet ont en effet orienté les instruments du James Webb vers la nébuleuse de la Lyre, une structure située à 2 300 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre.

Le télescope Hubble avait déjà produit des images remarquables de cette nébuleuse. L'une d'elles est visible ci-dessous, et c'est maintenant au tour de son successeur de nous présenter ce joyau avec un niveau de détail inégalé.

Il faut savoir qu'une nébuleuse se forme lorsque l'enveloppe externe d'une étoile de petite taille, comparable à notre Soleil, est éjectée à la fin de sa vie. Il ne reste alors plus que le noyau résiduel, une naine blanche, et les couches externes expulsées lors de l'explosion. Les émissions de rayonnements ultraviolets provenant de la naine blanche se chargent alors d'illuminer la nébuleuse et de rendre les gaz environnants visibles depuis la Terre.