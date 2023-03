Le téléscope James Webb nous offre une étoile rare et magnifique sur le point d'exploser en supernova

Comme toutes les étoiles qui explosent et finissent en supernova, WR 124 est une étoile très lourde, de l'ordre de 30 fois la masse solaire. La matière expulsée observable pour le moment représente quant à elle 10 fois la masse de notre étoile.

Avec les images du James Webb, les astronomes vont pouvoir observer la poussière cosmique dégagée par l'étoile et provenant des gaz en train de se refroidir. Les capteurs infrarouges hors normes du télescope vont en effet pouvoir donner pour la première fois plus de détails sur la façon dont se forme cette poussière ainsi que sa capacité à survivre à une supernova afin de contribuer de manière significative au stock de l'univers.

Il s'agit là d'un élément important, puisque le stock de ces poussières, qui servent notamment à former les futures étoiles et planètes, et à l'agglutination des molécules, est plus important que ce que peuvent actuellement expliquer les théories scientifiques. Jusqu'où donc James Webb nous permettra-t-il d'avancer ?