À travers James Webb, la Tarentule brille de milliers de jeunes étoiles encore jamais observées

Cette dernière se situe à « seulement » 161 000 années-lumière de notre Terre et plus précisément dans le Grand Nuage de Magellan. Cette fameuse nébuleuse est tout simplement la plus grande ainsi que la plus lumineuse région de formation d'étoiles au sein du Groupe local. Ce dernier renferme environ 60 galaxies proches de la Voie lactée. Bref, autant dire qu'il s'agit de la cible parfaite lorsqu'on espère obtenir des clichés à couper le souffle.