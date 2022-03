Déjà 20 ans que l'instrument ACS de Hubble découvre l'Univers, et quels clichés !

L'ACS a pris plus de 125 000 photos au cours de sa carrière, et il est devenu depuis 2010 l'instrument le plus utilisé sur Hubble. Parmi ses nombreux usages, on peut noter qu'il a aidé à comprendre la distribution de la matière noire dans l'univers, à détecter les objets les plus distants possibles avec Hubble, à rechercher des exoplanètes massives et à étudier l'évolution de clusters de galaxies. Comme le précise Marco Chiaberge, responsable de l'étalonnage de l'ACS pour l'agence européenne, « il y avait dès l'origine le sentiment que l'ACS changerait notre perception même de l'astronomie spatiale ». Voici quelques-uns de ces clichés restés dans l'histoire (bien qu'il y en ait tant d'autres).