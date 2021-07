C'est reparti ! Hubble, réparé, reprend ses observations de l'univers

Plusieurs semaines de recherches ont été nécessaires avant d'identifier la panne survenue le 13 juin dernier. Mais après une analyse fine des données, les équipes ont identifié le bloc qui posait problème et empêchait l'ordinateur de gestion des instruments scientifiques sur le télescope Hubble d'enregistrer des données.

Il s'agissait du PCU, ou Power and Control Unit, composant qui se charge d'alimenter l'ordinateur et sa mémoire, qui fait partie d'un bloc plus important nommé « SI-C&DH » (Science Instrument Command and Data Handling). Le 14 juillet, les responsables ont pris la décision de basculer sur l'unité SI-C&DH de secours, dont Hubble est heureusement équipé grâce à une redondance de la plupart de ses composants. Un choix prudent, mais qui a porté ses fruits. Le 16 juillet, le télescope a passé avec succès un bilan de santé complet, qui a ouvert la voie à la reprise des observations, dès le 17 juillet.