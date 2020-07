Le lancement du télescope James Webb est reporté à octobre 2021

Bien entendu, on comprend que, pour la NASA, les exigences techniques priment sur les contraintes calendaires. Comme l’explique Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, « Webb est l'observatoire spatial le plus complexe du monde, notre priorité scientifique absolue, et nous avons travaillé dur pour continuer à progresser pendant la pandémie. L'équipe continue de se focaliser sur la validation des étapes et sur les solutions techniques qui nous permettront de respecter cette nouvelle date de lancement l'année prochaine ».