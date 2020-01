Le télescope Webb pourrait nous aider à détecter des biosignatures sur des planètes proches

Le James Webb Telescope lors de son assemblage, en août 2019 © NASA/Chris Gunn

« Une méthode prometteuse »

Un indice de la vie

Source : Space Daily

Ce repérage aiderait ainsi les scientifiques à identifier des planètes susceptibles d'accueillir la vie. À l'inverse, un tel usage pourrait participer à considérer des planètes comme inhabitables, notamment si leurs océans ont disparu.Sur Terre, la présence d'oxygène est ce que l'on appelle une biosignature. En d'autres termes, elle est révélatrice de la présence de la vie, puisque l'oxygène est générée par la photosynthèse de plantes, d'algues et de cyanobactéries. Aussi, les chercheurs de l'(USRA) pensent pouvoir utiliser cette biosignature pour partir à la recherche de la vie ou, du moins, de planètes susceptibles de l'abriter.D'après une étude publiée dans Nature , ces chercheurs auraient identifié une «» que les molécules d'oxygène émettent lorsqu'elles entrent en collision. Une signature que le télescope James Webb serait capable de détecter dans l'atmosphère des exoplanètes observées.Thomas Fauchez, chercheur à l'USRA et auteur principal de l'étude, déclare ainsi : «». Il ajoute : «».Les chercheurs de l'USRA ont mis au point un modèle informatique simulant la signature laissée par l'oxygène sur une catégorie d'étoiles appelé «», soit le type d'étoiles le plus courant dans l'univers. Ces étoiles, qui sont à la fois plus petites et plus actives que notre Soleil, génèrent une lumière ultraviolette de grande intensité. Schématiquement, lorsqu'une planète passe devant son étoile, l'oxygène présent dans son atmosphère fait varier les couleurs de cette lumière, trahissant ainsi la présence du gaz. Ce sont ces variations que James Webb devra repérer.Le siterappelle que la présence d'oxygène sur une planète n'est cependant pas une preuve irréfutable de la présence de vie à sa surface. Il souligne : «».À noter, en outre, que le télescope James Webb ne pourra repérer efficacement de l'oxygène que dans des systèmes situés non loin du système solaire.