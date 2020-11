Avec ULLYSES, le télescope Hubble catalogue les étoiles en ultraviolet

Pour les étoiles plus petites et plus jeunes, les astronomes estiment important d'en mesurer et d'en caractériser le plus possible en spectre UV car leur rôle dans l'évolution et dans la formation des planètes autour d'elles n'est pas très bien documenté.

Les radiations détectables dans les spectres ultraviolets pénètrent les disques protoplanétaires et peuvent influencer leur chimie, voire jusqu'à la création des planètes. Tout cela a ensuite des répercussions sur leur habitabilité, leur potentiel atmosphérique, etc.

« La collection que nous créons va permettre des avancées dans plusieurs champs de recherche, c'est pour cela que nous évoquons une collection de référence » détaille Julia Roman-Duval.

Une mission importante pour nous, mais aussi pour Hubble qui, malgré son âge, continue de se révéler indispensable.