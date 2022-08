Découvrez l’image époustouflante de la Galaxie du Fantôme capturée par James Webb

Totalement opérationnel depuis le mois de juillet, le télescope James Webb régale tous les observateurs fascinés par l'espace. On lui doit déjà la découverte d'une exoplanète qui possède du CO 2 dans son atmosphère et des photos remarquables d'aurores situées au niveau des pôles de Jupiter. Cette semaine, la NASA et l'ESA nous font une nouvelle fois plaisir avec des prises de vue très différentes.