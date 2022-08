Historique ! James Webb découvre pour la première fois du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète

WASP-39b a été découverte en 2011, et en 2018 des molécules d'eau ont été détectées par les télescopes Hubble et Spitzer dans l'atmosphère de cette exoplanète, dont la température avoisine les 900 degrés Celsius. Il y aurait environ trois fois plus d'eau dans son atmosphère que dans celle de Saturne. WASP-39b fait environ 1,3 fois la taille de Jupiter mais ne pèse qu'un quart de sa masse.