Des astronomes ont découvert une "planète Pi" dont la révolution dure 3,14 jours

Avec Pi, les fantasmes habituels de découvrir une planète potentiellement habitable se sont vite envolés : du fait de son orbite serrée et donc de sa proximité avec son étoile, la planète qui porte le nom de la constante mathématique universelle afficherait plus de 175 degrés Celsius au thermomètre… Une température idéale pour y faire cuire une bonne tarte, comme on peut le lire dans le communiqué du MIT, mais un chouïa élevée pour y habiter.

Cependant, Prajwal Niraula indique que c'est précisément son atmosphère qui en fait un objet d'étude intéressant. En effet, la planète pourrait bien être la candidate idéale pour le nouveau télescope spatial James-Webb (ou JWST) « un télescope conçu pour sonder l'atmosphère de ces mondes extraterrestres ».