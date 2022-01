Grâce au télescope CHEOPS, l'ESA découvre que cette planète est en forme de ballon de rugby

Si CHEOPS a pu réaliser des observations suffisamment précises pour estimer ces différents paramètres, c'est parce que le petit télescope orbital (à 700 km d'altitude environ) est spécialisé pour caractériser les exoplanètes connues, et en particulier pour contraindre leur taille, ce qui a des implications ensuite pour leur masse et leur densité (mais aussi leur âge, leur composition, etc.).

CHEOPS utilise son capteur spécialisé pour enregistrer plusieurs transits, donc une période orbitale d'une journée environ est idéale pour WASP-103b… « C'est assez incroyable que CHEOPS soit capable de révéler cette déformation », explique Jacques Laskar, de l'Observatoire de Paris (Co-Auteur de l'étude). « C'est la première fois que nous menons ce type d'analyse, et nous espérons qu'une observation sur un intervalle plus long la renforcera, et mènera à une meilleure compréhension de la structure interne de l'exoplanète ».