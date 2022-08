De nouvelles images spectaculaires de James Webb : Jupiter dévoilée comme jamais !

Partagées sur Twitter par la NASA, les deux images nous offrent une vue imprenable sur Jupiter, mais aussi sur sa Grande Tache rouge (l'anticyclone iconique de la planète géante, qui apparaît ici en blanc). De superbes aurores, situées aux pôles de Jupiter, et les incontournables anneaux qui l'enserrent sont aussi visibles, au même titre que de petites lunes et d'élégantes brumes (en jaune et vert). Un panorama bluffant qui épate même les planétologues.