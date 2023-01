Le télescope James Webb dévoile la chimie des glaces dans une pouponnière d'étoiles

On y retrouve de la glace d'eau (H 2 O), mais aussi de nombreuses autres molécules comme du CO et du CO 2 , du sulfure de carbonyle, mais aussi, et pour la première fois, du méthanol, molécule organique considérée comme complexe. On y suppose également la présence d'éthanol, même si elle n'a pu être prouvée. Ces « briques probiotiques » peuvent mener ensuite à d'autres molécules comme les sucres, les alcools et les acides aminés simples. Elles pourraient donc être beaucoup plus répandues que prévu dans d'autres systèmes stellaires que le nôtre, et surtout, dès l'origine, avant même la formation de leurs étoiles.