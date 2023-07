Le télescope James Webb fête son anniversaire avec cette sublime image d'un nuage où naissent les étoiles

C'est tout simplement le meilleur et le plus grand télescope infrarouge spatial à disposition. Même avant qu'il décolle ou qu'il entre en service, scientifiques et passeurs de sciences le savaient : chaque cliché pris par le télescope James Webb deviendrait immédiatement « la meilleure image jamais prise » d'un objet céleste pour peu que celui-ci n'ait jamais été approché de plus près. Un an après le début officiel de sa campagne scientifique, la promesse est largement tenue ! Depuis les planètes du système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines jamais détectées, en passant par les exoplanètes, la détection de trous noirs anciens, les fusions de galaxies, les amas d'étoiles, les supernovae… Le James Webb offre chaque semaine (et presque chaque jour) un véritable festival d'images splendides, de résultats de recherche importants et d'avancées autant que de nouveaux mystères à percer.