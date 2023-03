Il fait chaud chez vous ! James Webb déchiffre l'exoplanète Trappist-1b, à 40 années-lumière

Lors de la découverte des sept exoplanètes du système Trappist-1 orbitant autour de leur petite étoile naine rouge en 2017, les astrophysiciens savaient qu'elles feraient l'objet de nombreuses observations futures. Car Trappist-1 est proche, à seulement 40 années-lumière, et ces exoplanètes rocheuses ont des caractéristiques qui les rapprochent de celles qui sont dans notre propre Système solaire. Bien sûr, elles sont bien plus proches de leur étoile que Mercure, Vénus, la Terre ou Mars, mais elles reçoivent des niveaux d'énergie similaires. Les étudier, c'est mieux comprendre les exoplanètes rocheuses, mais aussi leur étoile. « Il y a dix fois plus de naines rouges dans la Voie lactée que d'étoiles comme le Soleil, et deux fois plus de chances d'avoir des exoplanètes rocheuses autour, explique Thomas Greene, auteur principal de cette nouvelle étude de Trappist-1. Mais ces étoiles sont aussi très actives, très brillantes lorsqu'elles sont jeunes, avec des bouffées et des rayons X qui peuvent annihiler une atmosphère ». Est-ce un scénario possible pour Trappist-1b ? Les mesures du télescope James Webb ont montré que cette exoplanète n'a pas d'atmosphère et que côté jour, il y fait environ… 225°C.