Les anneaux de Saturne brillent de mille feux en infrarouge sur ces nouvelles images du James Webb

Ces images ne sont pas simplement jolies, mais elles font partie d'un programme de recherche, qui évalue les capacités du JWST à détecter, sur des poses longues, les plus petites lunes de Saturne. Il faut dire qu'avec 146 lunes officielles, c'est un véritable challenge ! Leurs orbites ne sont pas toutes très bien documentées et caractérisées, donc si le télescope James Webb y arrive, des observations régulières pourront aider à en savoir plus.

Malgré tout, avec ses performances exceptionnelles, le grand satellite et son miroir de 6,5 m de diamètre a déjà tant à faire. La NASA est cependant à la recherche du plus grand nombre d'informations possibles avant sa mission Dragonfly qui visera Titan et qui partira dès l'an prochain.