Astronomie : Titan s'éloignerait de Saturne 100 fois plus vite qu'on ne le pensait

Les résultats des chercheurs viennent en fait corroborer une théorie émise en 2016 par l’astrophysicien Jim Fuller, co-auteur de l’étude. Selon lui, la vitesse d’éloignement de Titan devait être bien plus rapide que ce qui était avancé, notamment à cause d’un phénomène baptisé résonance gravitationnelle : le satellite comprime Saturne gravitationnellement et fait osciller la planète. Cette oscillation amplifie la quantité d’énergie transférée vers Titan et de ce fait, l’éloigne, un peu de la même manière que si vous étiez sur une balançoire et alliez de plus en plus haut selon le mouvement de vos jambes.