Titan, ses dunes, ses lacs… Vous avez la carte ?

Titan et ses nuages, sur fond de Saturne...

Différentes projections de la carte de Titan (Mercator et polaire)

Il faut de tout pour faire une carte

Visite guidée

Les différents types de terrains sur Titan (vus au radar)

Un travail tourné vers l'avenir

Source : Nature Astronomy

À quoi ressemble la surface de Titan ? On pourrait croire qu'après 127 survols de la sonde Cassini entre 2004 et 2017, la question ne se pose plus. Pourtant, il aura fallu beaucoup d'efforts à toute une équipe de chercheurs pour réunir les données nécessaires à l'établissement d'une cartographie précise. Car Titan, qui est d'ailleurs la seule lune du Système Solaire dans cette situation, se pare d'une atmosphère très dense et d'une importante couverture nuageuse. Pour en observer la surface, il faut donc utiliser des instruments capables de voir à travers.», explique Alice Le Gall.Chercheuse au LATMOS (Laboratoire ATmosphères, Milieux, Observations Spatiales) et spécialiste de Titan, avec plus d'une dizaine de publications scientifiques dédiées à la lune à son actif, Alice Le Gall participe ici à la cartographie de ses différents terrains, en particulier les dunes et les plaines. «», nous détaille-t-elle.Sur Titan, il existe six formations géo-morphologiques principales. Partons en voyage à travers cette épaisse brume orangée.Il y a d'abord de vastes plaines et des dunes qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres de long, quelques cratères (moins d'une trentaine dépassent les 20 kilomètres de diamètre), puis des régions vallonnées issues de la contraction de la croûte de surface, dans les premières années qui ont suivi la formation de Titan. On retrouve également les fameux lacs d'hydrocarbures (plus de 650 d'après les relevés !) dont certains sont asséchés suivant les saisons, et des formations dites labyrinthiques, imposants plateaux découpés de canyons et vallées fluviales., précise Alice Le Gall,».Si cette carte va faire référence et permettre d'orienter certaines recherches à venir (les dunes, par exemple, peuvent servir à étudier les vents), elle restera incomplète à cause de sa résolution, révèle la chercheuse : «».S'il faudra attendre une prochaine mission pour obtenir de nouvelles données, c'est néanmoins grâce à ces travaux de cartographie que les équipes ont choisi un site pour l'atterrissage de Dragonfly. Ce drone multi-coptère devrait atterrir sur Titan sous la responsabilité de la NASA. «».Il faudra pourtant être patients, les vols ne sont prévus sur Titan que pour 2034 ! D'ici là, il faut travailler son imagination. Nous avons demandé à Alice Le Gall quel endroit elle aurait aimé visiter sur place : «». De belles perspectives, avec une première étape déjà accomplie, puisque l'on ne va nulle part sans une bonne carte...