Ces images révèlent pour la première fois les switchbacks, des retournements soudains du champ magnétique solaire. Imaginez une rivière qui change brusquement de direction : c'est exactement ce qui arrive au vent solaire, ce flux constant de particules électriques qui fonce vers nous à plus d'1,6 million de kilomètres par heure. Ces zigzags magnétiques s'avèrent bien plus fréquents qu'anticipé et expliquent en partie comment le Soleil accélère ses particules.