L'objectif principal de la mission Solar Probe consiste à percer le mystère du vent solaire, ce flux constant de particules chargées qui s'échappe du Soleil et baigne l'ensemble du système solaire. Depuis sa découverte dans les années 1960, ce phénomène intrigue les scientifiques. Malgré plus de 50 ans de recherches, son origine précise au sein de la couronne solaire reste une énigme.

Nicky Fox, responsable scientifique de la NASA et ancienne scientifique du projet Parker Solar Probe, souligne l'importance cruciale de cette mission : « Nous voulons tout simplement trouver le lieu de naissance du vent solaire ». Il s'agit également de comprendre comment ces particules interagissent avec notre planète et influencent notre environnement spatial.

Pour résoudre ce mystère, la sonde Parker doit s'aventurer au plus près de la source. Comme l'explique Nicky Fox, il est essentiel d'entrer dans l'atmosphère extérieure du Soleil pour observer directement les mécanismes en jeu. Les instruments de la sonde sont conçus pour résister aux conditions extrêmes et mesurer les propriétés du plasma ainsi que les champs magnétiques et électriques.

Les données recueillies permettront aux scientifiques d'affiner leurs théories sur l'origine et l'accélération du vent solaire. Elles pourraient révéler les mécanismes précis qui propulsent ces particules à des vitesses supersoniques, échappant ainsi à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Une meilleure compréhension du vent solaire pourrait par exemple nous aider dans la prévision des événements solaires susceptibles d'affecter notre planète. La sonde Parker va donc se prendre un vent, mais c'est pour notre bien.