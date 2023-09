Les températures de la couronne solaire enfin expliquées ?

Le problème pour des mesures de la couronne solaire, c'est qu'en effet les événements qui s'y produisent sont très courts, et très dynamiques : des mesures à quelques heures ou jours d'écart ne peuvent apporter autant de précision qu'une observation simultanée ! D'autant que depuis qu'il est possible d'y mesurer des températures, le mystère demeure.

La surface solaire est chauffée à environ 6 000°C, tandis que les températures atteignent et dépassent même 1 million de degrés Celsius dans la couronne ! Un facteur 150 qu'il est difficile d'expliquer par la théorie… Et pourtant ! Avec cette double campagne de Solar Orbiter et Parker Solar Probe, l'explication est à portée de main. Les chercheurs ont en effet observé et mesuré des jets turbulents au sein des différentes couches de la couronne solaire, et ce sont ces turbulences (de plasma, mais aussi magnétiques), qui tels des coups de fouet, génèrent des températures extrêmes.