Les images du télescope solaire Inouye promettent des résultats inouïs

Au sommet du mont Haleakala, sur l'île de Maui (Hawaï), le nouveau télescope de 4 mètres de diamètre Daniel K. Inouye a atteint son plein potentiel. Et il s'agit ni plus ni moins du plus imposant des instruments dédiés à l'observation de notre étoile !

Le début des opérations avait été retardé, notamment à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. Au début de l'année les équipes avaient déjà publié de premières images de taches solaires, mais ces nouvelles photographies (capturées le 3 juin) sont à présent les plus résolues jamais publiées. Elles montrent la chromosphère, pour ainsi dire l'atmosphère du Soleil juste au-dessus de sa surface en fusion, sur une surface qui couvre tout de même 82 500 km de large… Mais avec une résolution de 18 km, c'est inédit, d'autant plus sur cette région du Soleil où les températures peuvent atteindre 7 200°C.

Des photographies particulières à plusieurs titres, donc, les équipes s'en servant comme d'un « marqueur » pour montrer que le télescope est prêt.